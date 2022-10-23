Jandarma’dan yabani hayvan operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalca’da bulunan çiftliğinde yabani hayvan bulundurduğu tespit edilen bir şahıs yakalandı. Çiftlikte bulunan 16 adet Ceylan türü yabani hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilirken, çiftlik işletmecisine de 583 bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin hayvanları koruma ile ilgili birlikte yürüttükleri çalışma sonucunda; Çatalca’da bulunan bir çiftlikte yabani hayvan bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi kapsamında harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı. Aramalarda; 16 adet ceylan türü yabani hayvan ele geçirildi.

İşletme sahibine yüklü para cezası uygulandı

Ele geçirilen Ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Çiftliği işleten O.U. isimli şahsa; “İzinsiz Yaban Hayvanları Bulundurma” suçundan 11 bin 835 TL, “Yaban Hayvanlarını Yasa Dışı Üretmek” suçundan 11 bin 835 TL ve hayvan başına da 35 bin TL olmak üzere toplamda 583 bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamayı indir hayvanlara destek ol

Jandarma ekiplerince; vatandaşlarca toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olmaları maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının indirilerek, bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanabilecekleri gibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilecekleri belirtildi.