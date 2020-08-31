Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
SAMSUN’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 11 OLAYDA 15 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINARAK ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
SAMSUN (İHA) – Samsun’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınarak çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadelede zehir tüccarlarına geçit verilmiyor. Zehri kurutmak için neredeyse her gün bir operasyona imza atan ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.
Komutanlığın 18-29 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda da başarılı işler gerçekleştirildi. Canik, Terme, Tekkeköy, Atakum, Bafra, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde toplam 11 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 360 kök kenevir bitkisi, 7 bin 698 gram kubar esrar, 500 gram toz esrar, 10 adet sentetik hap, 496 gram bonzai ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
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