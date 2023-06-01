Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 87 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından 87 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanırken, yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 16 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesinde icra edilen operasyonlarda 87 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 870 paket kaçak sigara, 19 bin 850 adet dolu makoron, bin 400 adet boş makoron, 15 bin adet sigara filtresi, 125 kilogram tütün, 5 kilo 600 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 60 gram bonzai, 15 gram eroin, 90 kök kenevir bitkisi, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 823 adet tarihi sikke, 27 adet tarihi eser, 42 adet akıllı cep telefonu, 24 kşlogram kaçak çay, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği ve 6 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.