Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Samsun’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 12 bin 685 gram uyuşturucu ve 5 bin 508 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 22-30 Eylül 2022 tarihleri arasında toplam 31 uyuşturucu ve kaçakçılık çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 26 şüpheli şahıs gözaltına alınarak 12 bin 685 gram kubar esrar, 5 bin 508 kök kenevir bitkisi, 75 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 23 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 980 adet makaron ele geçirildi.