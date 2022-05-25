Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada metamfetamin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

İ.Ş. ve A.A. isimli şahısların Side ve Kızılağaç turizm bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri İ.Ş. ve A.A. isimli şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin üst ve ev aramalarında; 3 parça halinde 8 gram metamfetamin, 48 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan şüphelilerden A.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.Ş. gözaltına alındı. İ.Ş.’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.