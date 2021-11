Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahısları takibe alan jandarma ekipleri, 2 buçuk kilogram esrar, 33 gram eroin, bir adet tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede satışa hazır uyuşturucu madde olduğu yönünde istihbarat aldı. H.Ç., M.A., H.E. ve M.E. isimli şüphelileri takibe alan ekipler, şahısların bindikleri aracı kırsal Muratlı Mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilince şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramada H.Ç. isimli şahsın evinde 2 buçuk kilogram esrar maddesi, 33 gram eroin maddesi, 1 adet tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A., H.E. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.