Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak İli Devrek İlçesi Türkmenoğlu köyünde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; A.A. (27) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine Zonguldak İli Devrek İlçesi Türkmenoğlu köyünde durdurulan, içerisinde A.A. (27) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler şahsı gözaltına alarak hakkında adli işlem başlatıldı.