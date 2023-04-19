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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK'TA JANDARMA EKİPLERİNİN DURDURDUĞU ARAÇTA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 19.04.2023, 10:49
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu alınan arama kararına istinaden 2 araçta ve araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gr. bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları istikametinde 3 şüpheli şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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