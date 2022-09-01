Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kilogram 471 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pasinler ilçesi Çöğender Mahallesinde icra edilen faaliyette yolcu otobüsünde bulunan İran uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada (1471) gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.