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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi ve satış işleminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Asayiş 17.08.2022, 12:12
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi ve satış işleminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Kumluca ilçesi Belen Mahallesinde ikamet eden M.E. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde imal ettiği ve bu uyuşturucuyu da Olympos mevkiinde satacağının tespit edilmesi üzerine şahsın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 gram kenevir maddesi, 300 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

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