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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 02.08.2022, 11:47
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde bir araç ve araç içerisinde bulunan şüpheli üzerinde arama yapıldı. Aramada 11.44 gram Metamfetamin, 1 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet Lyrıca uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap, 1 adet pala, 1 adet çakı, 1 adet ucu sivriltilmiş tornavida, 1 adet maket bıçağı, 1 adet pürümüze çevrilmiş çakmak ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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