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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 01.08.2022, 12:11 01.08.2022, 12:25
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde üç şahsın ikametlerinde, bağ ve bahçelerinde adli makamlardan alınan arama kararının ardından 75 gram kenevir tohumu, 55 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.