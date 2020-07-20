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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
SAMSUN'DA JANDARMA TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİN 13 KÖK DİŞİ HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş 20.07.2020, 18:15
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Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 13 kök dişi Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Canik ilçesi Avluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Gölçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen KOM Şube ekipleri, tarlada ekili bin 13 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili N.B. ve O.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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