Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, 2 şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına yönelik bilgiye ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İlçede yapılan çalışmalarda 2 şahsın kimliğini belirleyen jandarma ekipleri, Bayram Ç. (32) ve İsmail B. (29) isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, 2 şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 15 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Sultahanı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.