Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 buçuk kilogram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargalıhanbaba Mahallesi’nde ikamet eden M.S. ve O.Ş. isimli şüphelilerin uyuşturucu imal ve ticareti yaptıklarını tespit etti. Ekipler tarafından şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 buçuk kilogram kubar esrar, 10 gram metamfetamin 5 extacy hap, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheliler gözaltına alındı.