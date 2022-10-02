Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1’i kadın 2 kişi, uyuşturucu satarken yakalandı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi edinilen B.C. (22) adlı kadın ile E.A.’yı (19) takibe aldı. B.C. ve E.A.’nın irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları esnada Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar. B.C.’den 23 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 350 TL ile K.S. adlı kullanıcı şahıstan ise 14 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan B.C. ve E.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.