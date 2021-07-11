banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Şeker hastalarına özel mor baklava
Şeker hastalarına özel mor baklava
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 11.07.2021, 12:52
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
banner502

Zonguldak’ta jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; istihbari çalışmalar neticesinde T.G. ve R.İ. isimli şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda Devrek ilçesi Oğuzhan köyü mülki sınırları içerisinde bulunan arazide yapılan aramada; T.G. ve R.İ. isimli şahıslar ile birlikte 10 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501