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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”
Ali Koç: "Temsilcilerin atamalarında müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Futbolla, sporla hiç alakası olmayan insanlar oraya konmaktadır."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütülen çalışma 63 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Asayiş 06.05.2022, 15:08
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütülen çalışma 63 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucu Y.Y (24) isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 63 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs, daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.