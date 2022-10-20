Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince 9 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçe merkezi ve mahallelerinde uyuşturucu madde (metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu hap, kokain ve eroin) satışı ve kullanımına yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. 9 ayrı adreste 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen narko şok uyuşturucu operasyonunda 15 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 16 adet kullanma aparatı, 1 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9 milimetre tabanca, ve 61 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.