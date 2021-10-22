banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Facebook’tan telif hakkı kararı
Facebook’tan telif hakkı kararı
Dolarda yeni zirve: 9.66
Dolarda yeni zirve: 9.66
Bakan Koca'dan aşı olma çağrısı!
Bakan Koca'dan aşı olma çağrısı!

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 152 gram esrar ve 108 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Asayiş 22.10.2021, 11:19
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 152 gram esrar ve 108 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Düzce ili Merkez ilçesi Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kurtsuyu Köyünden Z. K. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Konuralp Jandarma ve KOM şube müdürlüğü köpek unsuru ile şahsın Kurtsuyu köyünde ve Beyciler Mahallesinde bulunan ikametlerinde yapılan arama sonucunda 152 gram esrar ve 108 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2