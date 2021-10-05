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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zonguldak ilinin Merkez ilçesine bağlı Sapça köyündeki ormanlık alanda yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 05.10.2021, 14:03
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zonguldak ilinin Merkez ilçesine bağlı Sapça köyündeki ormanlık alanda yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, O.Ö isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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