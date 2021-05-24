banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Asayiş 24.05.2021, 11:40
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; G.Y. (33) ve F.K.(37) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Karaman Beldesinde durdurulan ve içerisinde G.Y. (33) ve F.K.(37) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde: 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık