Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucuları Düzce’ye satmaya getiren şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez ve Beyköy jandarma komutanlığına bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası kapsamında Y.Ç. (37) isimli şahsı fiziki ve teknik takibe aldı. Temin ettiği uyuşturucu maddeyi Düzce’de içici konumundaki şahıslara sattığı tespit edilen Y. Ç. araç ile İstanbul’dan döndüğü esnada Anadolu otoyolu Beyköy gişelerinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada toplam 44 gram metamfetamin ve bir miktar kubar esrar ele geçirilerek şüpheli şahıs gözaltına alındı. Y.Ç.’nin evinde yapılan aramada ise hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma süresince yapılan ara yakalamada 8,7 gram Metamfetamin ile ve bir şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu satıcı olduğu belirlenen şahsın adli işlemleri sürüyor.