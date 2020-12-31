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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan operasyonda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 31.12.2020, 11:23
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Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan operasyonda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; H.A. ve M.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler hareket geçti. Yılbaşı Tedbirleri kapsamında Çaycuma ilçesi Güdüllü Köyünde H.A. ve M.Ç. isimli şahısların içinde bulunduğu yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şüphelilerinden M.Ç. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. H.A ise adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. H.A isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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