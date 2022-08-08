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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 08.08.2022, 12:09
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir araçta ve araç içerisinde bulunan şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramada, 115 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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