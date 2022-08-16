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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yatığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 16.08.2022, 09:10
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yatığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalımalar doğrultusunda M.Y.’nin (30) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 gram metamfetamin maddesi ve 80 adet sentetik eza ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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