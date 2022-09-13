Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 580 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 580 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Sefalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Y.S.’nin evine operasyon düzenledi. Evde, evin eklentileri ve bahçede yapılan aramada, 580 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.S. Çarşamba Adliyesine sevk edildi.
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