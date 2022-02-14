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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 32 şüpheliye gözaltı
Samsun’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 19 olayda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 14.02.2022, 15:13
Samsun’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 19 olayda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında toplam 19 uyuşturucu olayında 32 şüpheli şahıs yakalandı. Olaylarda 380 gram metamfetamin, 247 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 75 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.