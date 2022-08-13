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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Sakarya’da jandarma ekiplerince Sapanca ve Erenler ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 13.08.2022, 10:31
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Sakarya’da jandarma ekiplerince Sapanca ve Erenler ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde Erenler ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Bu çerçevede Sapanca Kırkpınar Tepebaşı Mahallesinde iki şahsın ikamet ve bahçelerinde yapılan aramalarda; 60 kök kenevir, 2 buçuk kilogram kubar esrar, 15 gram folyoya sarılı vaziyette kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği ve 200 tane tabanca fişeği ele geçirilirken F.B. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı istihbaratını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yasadışı kenevir ekim yapan şahsın ev ve bahçesinde narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Aramalar neticesinde; 50 kök skunk, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, M.B. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

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