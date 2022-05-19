Jandarmadan uyuşturucu madde ve tütün kaçakçılığı operasyonu

Antalya’nın Kepez ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 22 adet uyuşturucu hap ile 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu A.A. isimli şahsın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde bulunan evinde uyuşturucu madde ve kaçak tütün olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 22 adet uyuşturucu hap ile 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.