Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonları: 13 gözaltı

Samsun’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, İlkadım, Ayvacık ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 16 kilo 134 gram kubar esrar maddesi, 89 kök kenevir bitkisi, 32 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 2 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi, 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.