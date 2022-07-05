Jandarma’dan uyuşturucu geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler son bir ay içinde yaptıkları operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi 43 kişi gözlem altına alındı.

Düzce’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol ile önleyici kolluk devriyelerinde 23 araç içerisinde bulunan 43 şahıs arandı. Şahısların araç ve üzerlerinde 44 gram Metamfetamin, 90 gram kubar esrar, 60 gram eroin, 6 gram kokain, 8 gram kenevir tohumu, 60 kök kenevir bitkisi, 6 gram Bonzai, 18 adet uyuşturucu hap, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet 7,65 mm fişek, bıçak, muşta ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.