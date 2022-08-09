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Jandarmadan turistlere 3 dilde trafik bilgilendirmesi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, yabancı turistlere yönelik 3 dilde trafik eğitimleri verildi.

Asayiş 09.08.2022, 15:50
Jandarmadan turistlere 3 dilde trafik bilgilendirmesi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, yabancı turistlere yönelik 3 dilde trafik eğitimleri verildi.

Yabancılara Trafik Eğitimi projesi çerçevesinde Antalya merkez ve ilçelerinde trafik jandarması ekiplerince turistlere kendi dillerinde trafik eğitimleri verildi. İngilizce, Almanca ve Rusça bilen jandarma personelinin katıldığı eğitimlerde farklı ülkelerden 3 bin turiste kendi dillerinde broşürler dağıtıldı, hediyeler verildi. Hazırlanan afişler Antalya merkez ve ilçelerdeki bilboardlarda sergilendi.

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