Jandarmadan torbacılara şafak operasyonu: 63 gözaltı

Şanlıurfa’da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik komando destekli düzenlenen şafak operasyonunda 63 zanlı gözaltına alınırken evlerde yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Jandarma komando ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan şahısların kaldığı 63 adrese şafak vakti eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi

Toplam 13 ilçede gerçekleştirilen operasyonda daha önceden belirlenen evlere giren ekipler narkotik köpeklerinin yardımıyla arama yaptı. Aramalarda 1 kilo 100 gram esrar maddesi, bin 12 adet uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 100 gram metamfetamin maddesi, 250 kenevir bitkisi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ile bu silahlara ait 530 mermi, 79 adet gümrük kaçağı cep telefonu, bin 500 adet gümrük kaçağı sigara, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonu tuğgeneral yönetti

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’ın bizzat yönettiği “Kökünü Kurutacağız” operasyonunda gözaltına alınan 63 zanlı karakola götürülürken İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da komutanlığa giderek operasyona destek verdi.