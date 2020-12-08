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Jandarmadan toplu taşıma araçlarında Covit-19 denetimi

İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından toplu ulaşım araçlarında korona virüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde araçlarda alınan önlemler ile HES kodu kontrolü yapıldı.

Asayiş 08.12.2020, 16:21
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Jandarmadan toplu taşıma araçlarında Covit-19 denetimi
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İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından toplu ulaşım araçlarında korona virüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde araçlarda alınan önlemler ile HES kodu kontrolü yapıldı.

İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından trafikte korona virüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde otobüs, minibüs ve taksi gibi ulaşım araçları denetlendi. Araçlarda korona virüse karşı alınan önlemler, koltuk düzeni, dezenfektan bulundurma gibi konular kontrol edildi. Ayrıca sürücü ve yolcuların da HES kodları sorgulandı.

Denetimler hakkında konuşan bir taksi şoförü, “Denetimler çok iyi. Olması gereken bu. Denetimlerin daha da sık olması lazım. Jandarmanın çalışmasına saygı duyuyorum” dedi.
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