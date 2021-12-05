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Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 1 ton 230 kilo esrar ele geçirildi.
Asayiş 05.12.2021, 13:14
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 1 ton 230 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 201 kilo toz esrar ve 129 kilo kubar esrar ele geçirilmiştir” denildi.