Jandarma’dan terör örgütü üyesine operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne üye olma suçundan aranan DEAŞ’lı şahıs Keçiören’de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, terör örgütüne üye olma suçundan aranan DEAŞ’lı yabancı uyruklu şahsın yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Ankara’nın Keçiören ilçesinde olduğu öğrenilen şahıs, Bağlarbaşı Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlemlere başlandı.