Jandarmadan tarım işçisi kadınlara KADES eğitimi

Aksaray’da arazilerde çalışan tarım işçisi kadınlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili broşürler dağıtarak şiddete yönelik kadınlara eğitim verdi.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Suç Kısmı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte tarım arazilerine inerek mevsimlik tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi. Tarım işçisi kadınları ziyaret ederek sohbet eden jandarma ekipleri, KADES uygulaması hakkında broşürler dağıttı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada kent genelinde bulunan binlerce kadın tarım işçisi çadırlarında ziyaret edildi. Jandarma ekipleri tarafından kadın işçilere kadına yönelik şiddet konusunda da geniş çaplı eğitim verildi. Ayrıca ekipler mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları hediye etti.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamındaki faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam edecektir” denildi.