Jandarmadan tarihi eser operasyonu: Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler ele geçirildi

Eyüpsultan’da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla, yasa dışı yollarla temin edilen Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerin de bulunduğu 117 sikke ve obje ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde, şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Jandarma suçüstü yaptı

Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmak için alıcılarla buluşma yapacağını yer tespit edildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler, Jandarma ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kıskıvrak yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 adet bronz Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 3 adet bronz tıp aleti, 1 adet bronz kemer tokası, 1 adet bronz haç, 1 adet bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 adet bronz halka ile 89 adet bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yunan, Roma ve Bizans Dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde, müzelik değerde oldukları, yurt içinde alım-satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. 14 adet sikkenin Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan 2 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.