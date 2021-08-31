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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Asayiş 31.08.2021, 20:44
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 31 Ağustos 2021 tarihinde Mamak Yeşilbayır Mahallesi’nde T.B. isimli şahsın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Kıskıvrak yakalanan T.B.’nin üzerinde yapılan aramada; 125 adet sikke, 15 adet muhtelif obje, 5 adet yüzük, 1 adet metal haç olmak üzere 146 adet tarihi eser ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere el kondu.

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