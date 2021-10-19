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Jandarmadan tam kapsamlı uygulama

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş 19.10.2021, 18:54
Jandarmadan tam kapsamlı uygulama

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, ilçe genelinde kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Drone destekli yapılan uygulamada sürücülere kemer ve kimlik kontrolünün yanı sıra şüpheli görülen sürücülere de uyuşturucu test cihazı ile uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlem yapılırken, ilçe genelindeki uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

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