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Jandarmadan su altında ‘Mavi vatanda nöbetteyiz’ mesajı
Antalya’da jandarmanın Sualtı Arama Kurtarma Timi, 27 metre derinliğe dalarak ‘Mavi vatanda nöbetteyiz’ pankartı açtı.
Asayiş 21.09.2022, 11:33
Antalya’da jandarmanın Sualtı Arama Kurtarma Timi, 27 metre derinliğe dalarak ‘Mavi vatanda nöbetteyiz’ pankartı açtı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde dün Kemer ilçesinde dalış gerçekleştiren tim personeli, 27 metre derinliğe dalarak ‘Mavi vatanda nöbetteyiz’ pankartı açtı.
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