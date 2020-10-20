Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR EVE YAPILAN OPERASYONDA KURUSIKI TABANLARDAN EL YAPIMI TABANCA İMAL EDEN İKİ KİŞİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR. OPERASYONDA ŞAHISLARIN EV VE İŞYELERİNDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE DE ELE GEÇİRİLDİ.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, kuru sıkı silahlardan el yapımı tabanca imâl eden iki kişi suçüstü yakalandı.
Hocaköy’de ikamet eden H.S. ve O.E. isimli iki şahsın kendilerine ait ev ve eklentilerinde, kuru sıkı tabancaların namlusunda oynama yapmak suretiyle el yapımı tabanca imal edip sattıkları istihbaratı alındı. Jandarma ekipleri söz konusu şahısların evlerine baskın yaptı. Bursa ve İnegöl jandarma ekiplerinin yanı sıra operasyona KOM ekipleri de katıldı. Yapılan operasyonda 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Payp), metamfetamin, 200 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 12 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, fişek, mermi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. H.S. ve O.E. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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