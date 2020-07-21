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Jandarmadan silah operasyonu
GİRESUN’UN TİREBOLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 21.07.2020, 16:19
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Giresun’un Tirebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Tirebolu’nun Arageriş köyünde bir şüpheli şahsa ait evde satmak üzere ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli M.C.’ye ait evde yapılan aramalarda bir mavzer, bir av tüfeği, 4 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve bir kılıç ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilerek hakkında gerekli işlemlere başlandı.
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