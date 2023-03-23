Jandarmadan sikke operasyonu: 573 adet ele geçirildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 573 adet sikke buldu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde yaşayan S.K. isimli şahsın evinde satmak için tarihi eser niteliği taşıyan sikke bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri evde arama yaparken, aramalar sonucunda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 573 sikke, 13 obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Adreste bulunan S.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.