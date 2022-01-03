Jandarmadan sahte ilaç operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kanser ve diyabet hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklarda kullanılan ilaçları yasadışı yollarla Türkiye’ye getirerek, merdiven altı muayenehanelere satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Zeytinburnu’nda ilaçların saklandığı tespit edilen depoya gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 500 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahısların yurtdışından yasadışı yollarla ilaç getirttiği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan Jandarma ekipleri söz konusu ilaçların, Türkiye’de oturma izni olmayan şahıslara ve merdiven altı tabir edilen muayenehanelere yüksek fiyatlara satıldığını tespit edip, incelemelerini derinleştiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin söz konusu kaçak ilaçları Zeytinburnu’nda bulunan bir depoda gizlediği bilgisine ulaştı.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, depoda başta kanser ve diyabet hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 2 bin 500 adet kaçak ilaç kutusu ele geçirdi.

Barkod ve karekod bilgilerini değiştirmişler

Depoda yapılan incelemelerde; ilaçların orijinal olduğu ancak ülkeye yasadışı yollarda sokulduğu, üzerlerindeki barkod ve karekod bilgilerinin değiştirilerek yeniden sahte barkod düzenlendiği belirlendi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, yakalanan 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.