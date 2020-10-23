Jandarmadan sahte içkiye darbe
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 2 MAHALLEYE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 100 KİLO RAKI VE BİN 200 LİTRE SAHTE ŞARAP İLE 405 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ OLARAK 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 mahalleye düzenlenen eş zamanlı operasyonda 100 litre rakı ve bin 200 litre sahte şarap ile 405 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve JASAT Timleri, Durasıllı ve Yeşilkavak Mahallelerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sahte ve kaçak oldukları belirlenen 100 litre rakı, 1200 litre şarap ve 405 litre etil alkol ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak A.S.(61) ve N.A.(56) gözaltına alınırken, çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
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