Son Dakika
Jandarmadan sahte içki operasyonu
Niğde’de jandarma ekipleri içkili restoranlara düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda sahte içki ele geçirdi.
Asayiş 28.12.2021, 15:52
Niğde’de jandarma ekipleri içkili restoranlara düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda sahte içki ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde bulunan 7 içkili restoranda eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bazı restoranlarda sahte 7,5 litre rakı, 1 litre şarap, 1,5 litre viski, 1 litre votka ve 17 adet anason kiti ele geçirildi.
Sahte içki ele geçirilen mekana cezai işlem uygulandı.