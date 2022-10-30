Jandarmadan "sahte çek" mafyasına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca sahte çek üreterek piyasaya süren çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; çeşitli bankalara ait piyasaya sürülmeye hazır halde bin 170 adet sahte çek ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve E.Ş. isimli şüpheli şahısların, yüklü miktarda ürettiği sahte çekleri İstanbul’da piyasaya sürerek vatandaşı dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların İstanbul Gaziosmanpaşa’da ikamet ettikleri belirlendi.

Binlerce sahte çek bulundu

Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüphelilerin sahte çek tanzim ettikleri adresi tespit etti ve söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli bankalara ait piyasaya sürülmeye hazır halde bin 170 adet sahte çek, 1 adet kağıt kesim makinesi, 1 adet bilgisayar ile 1 adet yazıcı düzeneği ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Sahte çek üreterek ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratan O.D. ve E.Ş. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş.’nin yapılan kimlik sorgulamasında 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.