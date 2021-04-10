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Jandarmadan sahte alkol satan büfelere operasyon

Hatay’da jandarma ekipleri sahte alkol satışı yapan büfelere baskın yaptı. Baskın sırasında 6 kişi içki masasında yakalandı. 6 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplam 20 bin TL para cezası kesildi.

Asayiş 10.04.2021, 15:16
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Jandarmadan sahte alkol satan büfelere operasyon

Hatay’da jandarma ekipleri sahte alkol satışı yapan büfelere baskın yaptı. Baskın sırasında 6 kişi içki masasında yakalandı. 6 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplam 20 bin TL para cezası kesildi.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sahte alkol satışı yapan 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Yapılan aramalarda, 300 değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 160 litre kaçak alkol, gümrük kaçağı cinsel attırıcı haplar, 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan büfelerden alkol alıp içki masası kurup içen 6 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 20 bin TL para cezası kesildi.
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